شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يوقع قرضاً تجسيرياً بـ10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه سيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.

وشمل التحالف الذي تم الاتفاق معه على القرض التجسيري المجمع 10 بنوك عالمية، ضمت: بنك أوف أميركا كوربوريشن، بي إن بي باريبا، سيتي جروب، كريديت أجريكول، وسي آي بي.

ومن تلك البنوك أيضاً: إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي.

وتندرج هذه البنوك ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.

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ومن المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري.

وستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية.

وتوصل صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" الشهر قبل الماضي إلى اتفاق مع البنوك يتعلق بشروط حصوله على قرض قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في "سابك" والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة، إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.