شكرا لقرائتكم خبر عن "دور للضيافة" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء شركة بالتعاون مع "العامة للأوقاف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الهيئة العامة للأوقاف، لدراسة إنشاء شركة لتطوير قطعة الأرض رقم (125) في المدينة المنورة الواقعة في المنطقة المركزية من الجهة الشمالية للحرم النبوي الشريف، بمساحة إجمالية (1379) متر مربع.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الشركة المُزمع إنشاؤها ستكون ذات غرض خاص مملوكة بنسبة 49% لدور للضيافة، و51% للهيئة العامة للأوقاف.

وتستهدف الشركة الجديدة بناء وتشغيل فندق خمس نجوم، على أن تقوم شركة دور للضيافة بمهام المطور والمشغل للفندق بعد اكتمال إنشاء الفندق تحت الذراع التشغيلي للشركة "علامة مكارم".

وبحسب البيان، سيتم تحديد رأسمال الشركة المقترحة وتكلفة التطوير للمشروع بعد استكمال الدراسات المطلوبة.

Advertisements

ومن المُقرر أن تكون مدة مذكرة التفاهم شهرين من تاريخ توقيع المذكرة، على أن يتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من تحديد تكلفة التطوير.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع تكلفة الايرادات نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 58.6%.