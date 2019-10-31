شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "زجاج" لتكبد خسائر بـ 6.6 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 6.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 3.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر بالربع الثالث إلى انخفاض في الأرباح التشغيلية للعبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض المبيعات.

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وتراجعت الإيرادات إلى 13.6 مليون ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 24.6 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 31.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 22.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 86%.

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