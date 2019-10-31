شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة أسواق المال تمنح "المتكاملة القابضة" حق بيع وشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة أسواق المال على منح الشركة المتكاملة القابضة حق شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة (الخزينة)، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة.

وقالت الهيئة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأربعاء، إن مبلغ الشراء يجب ألا يتجاوز مبلغ مصادر التمويل المتاحة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لعام 2010.

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ووفقاً للبيان، لا يوجد أثر مباشر للقرار على المركز المالي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 80% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 1.02 مليون دينار مقارنة بصافي ربح بلغ 5 مليون دينار في الربع المُقابل من العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض تراجع الأرباح إلى انخفض الإيرادات بسبب تراجع بمعدلات التأجير، وانخفاض باستخدام المعدات، وتأخير بدء المشروعات المتوقعة في قطر وعُمان، والحفاظ على القوى العاملة والمعدات في المستوى الطبيعي تحسباً للطلب على المعدات في المستقبل القريب.