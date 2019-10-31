شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يُكبد "جبل عُمر" خسائر بـ 81 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة جبل عمر للتطوير، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 80.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 469.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 93.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 643.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر بالربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية حيث ان إيرادات الربع المماثل من العام السابق تضمنت بيع بالجملة لمرة واحدة لوحدات سكنية.

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وتراجعت الإيرادات إلى 240.3 مليون ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 1.322 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 49.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغ 31.61 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 275.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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