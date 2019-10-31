سيسكو يختبر خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولات السهم بمنطقة مقاومة محورية ، بسبب اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 46.00 ، طيلة ثبات المقاومة 48.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه
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