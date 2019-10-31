شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يتحرك بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل – 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن تأتي ارتفاعات السهم بصورة ضعيفة نسبياً نظراً لاستمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.53 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.62 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد