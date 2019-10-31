شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يواصل الارتفاع – تحليل – 30-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) ارتفاعه بتداولاته السابقة على المدى القصير، لينجح السهم بتخطي مستوى المقاومة 172.61 ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل ، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي، مما قد يكبح من جماح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة.

لهذا وطيلة استقرار السهم أعلى مستوى 172.61 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 178.58.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد