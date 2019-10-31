جولدمان ساكس يجني أرباحه – تحليل – 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتداولاته الأخيرة ليوم الأربعاء، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 208.63 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 221.29 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد

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