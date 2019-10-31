والت ديزني محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 30-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولات اليوم عند أدنى مستوياته في أسبوع، بعدما استقر بتداولاته السابقة أدنى مستوى 130.86، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير، طالما ظل مستقراً أدنى مستوى 130.86، ليستهدف مستوى الدعم المهم 126.26.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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