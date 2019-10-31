شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تتوقع تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج المعاش المبكر لـ"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع بنك الاستثمار بلتون، تنفيذ مرحلة أخرى من مبادرة برنامج المعاش المبكر بالشركة المصرية للاتصالات خلال عام 2019، نظراً للإقبال الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث انتهت تلك المرحلة بخروج 2000 عامل فى الربع الثانى من 2019 بإجمالى مصروفات مليار جنيه وذلك ضمن خطة الشركة لخفض عدد الموظفين بنحو 10 آلاف عامل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من بينهم 1200 موظف سنويا بسبب بلوغ سن المعاش الطبيعى.

وأرجع بلتون، فى تقرير بحثى، أسباب توقعه تنفيذ مرحلة جديد من المعاش المبكر، إلى استغلال حصة شركة المصرية للاتصالات فى متحصلات بيع شركة فودافون الخدمات الدولية بنحو 450 مليون جنيه يتم تسجيلها فى الربع الثالث من 2019، ولذا رفع بلتون توقعه للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بمتوسط 8% خلال الفترة من 2019-2023 بنمو سنوى مركب 11% على مدار 5 سنوات) على أن يكون أكبر ارتفاع لها بين 2021-2023 بنسبة نمو 18% مقابل تراجع متوقع بنسبة 12% خلال عامى 2019-2020، مع ملاحظة أن وفورات تكلفة برنامج المعاش المبكر تستغرق عامين لاستعادتها على مستوى التكاليف التشغيلية.

وتوقع بلتون، أن تعوض وفورات التكلفة من البرنامج ارتفاع التكاليف التسويقية بعد طرح خدمات المحمول فى الربع الرابع من 2017) مسجلة 4.1% من الإيرادات فى عام 2018 بنسبة 3.8% فى النصف الأول من 2019، بارتفاع من 1.0% بين عامى 2015-2017، كما توقع أن تطرح الشركة باقات جديدة لتقديم الخدمات الرباعية والتى سيكون من شأنها استمرار التكاليف التسويقية عند مستوى مرتفع بمتوسط 3.5% من الإيرادات بين 2019-2023.

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وتوقع بلتون، أيضاً تحسن هوامش مجمل الربح والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب تدريجياً من 36% و 19% متوقعة فى 2019 على التوالى إلى 40% و 34% بحلول عام 2023، مما يرفع توقعاته للأرباح من الأعمال الرئيسية بنحو 17% مع نمو سنوى مركب بنسبة نمو 13% على مدار 5 سنوات.

وأبقى بلتون، على تقديراته للقيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات عند 16.5 جنيه للسهم، مع ترقية التوصية إلى الشراء مع ارتفاع محتمل بنسبة 50% بعد هبوط سعر السهم بنسبة 24% منذ أخر مراجعة صادرة يوم 21 أبريل مقتربا حاليا من أدنى مستوياته منذ بداية العام.

وأرجع بلتون، أسباب تقديراته لسهم الشركة المصرية للاتصالات إلى أولا مد نموذج التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة، ثانيا مراجعة توقعاتنا لهامش الربحية لنأخذ فى الاعتبار أثر برنامج المعاش المبكر (الضغوط الحالية والوفورات المستقبلية للتكاليف)؛ ثالثا مراجعة توقعات المؤشرات الرئيسية للسوق ومتوسطات الإيرادات لكل مستخدم لدى شركة WE فى ضوء ضعف الأداء فى النصف الأول من عام 2019 وتأجيل التعديلات التنظيمية.