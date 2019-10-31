شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مشروعا للشبكة القومية للغازات الطبيعية جارى تنفيذها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساهم الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعيـة فـي زيادة استخدام الغـاز الطبيعـي فـي كافة القطاعـات، ويتــم التحكــم فــي الشــبكة باستخدام أحــدث التكنولوجيــا العالميـة بنظـام SCADA الـذي يمثـل الجهـاز العصبـي لمراقبـة الشــبكة القوميــة للغــاز مــن خــال المركــز القومــي للتحكــم بالشبكة بالتجمع الخامس NATA، وفيما يلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها العام المالي2019/2020 طبقًا للتعاقدات المبرمة والتى كانت كالتالي ..

1-مشروع خـط "الواسـطى/ بنـى سـويف " المرحلـة الأولي بطول 65 كم - قطر36" ، وتبلغ تكلفة المشروع، 511 مليون جنيه مخطط الانتهاء خلال شهر أكتوبر 2019

2-مشـروع امداد الغـاز الطبيعى لمحطة كهربـاء غـرب القاهرة بطول 16 كم - قطر30" وتبلغ تكلفة المشروع 7.402 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منه فبراير 2020.

3-محطة تخفيــض وقيــاس وفلتــرة كهربــاء غــرب القاهرة بتكلفة 1.107 مليون جنيه مخطط الإنتهاء ديسمبر 2019 .

4-مشروع إنشاء خط إزدواج إدكـو/ أبـو حمـص بطـول 30كم - قطر42"

وتبلغ تكلفة المشروع: 13.716 مليون جنيه ومخطط الإنتهاء منه خلال شهر أكتوبر 2019.

5-مشروع تأهيل خط عبر سيناء قطر 36 بوصة بمرحلتيه تبلغ تكلفة المشروع 55 مليون جنية مخطط الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر يوليو 2019 أما المرحلة الثانية فمخطط الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر 2019.

6-خط تغذية العاشر من رمضان بطول 5.3 كم - قطر16" تكلفة المشروع تبلغ ٤٠٫٨٦ مليون جنيه مخطط الانتهاء من المشروع ديسمبر 2019.

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7- محطة ضواغط دهشور وحدتى "5-6 " تبلغ تكلفة المشروع: 2461 مليون جنيه ومخطط الانتهاء مارس 2022.

8_محطة ضواغط دهشور 7 تبلغ تكلفة المشروع 5.297 مليون جنيه

وخطط الانتهاء منه خلال شهر يونية 2022.

9- محطة ضواغط بنى سويف تكلفة المشروع: 1084 مليون جنيه

ومخطط الانتهاء منها خلال يونيو 2022.

10 -خــط تغذيــة محطــة كهربــاء أســيوط البخاريــة 650 ميجاوات بطول 6 كم - قطر32" تكلفة المشروع: ١٩٧٫١ مليون جنيه مخطط الانتهاء منها خلال شهر يناير 2020

11-خط سفاجا / الغردقة بطول 42 كم - قطر24" تكلفة المشروع تبلغ 380 مليون جنيه مخطط الإنتهاء منه خلل شهر أكتوبر 2020.

12- خط أزدواج التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم - قطر42" تكلفة المشروع 2318 مليون جنيه مخطط الإنتهاء يونيو 2021

-13خط أزدواج دمياط / فينوسا بطول 15 كم - قطر42" تكلفة المشروع5.309 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل .