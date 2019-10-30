شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضى فى حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل. وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.572 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات. وارتفع استهلاك الخام بمصافى التكرير 133 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات، وزاد معدل تشغيل المصافى 2.5 نقطة مئوية. Advertisements وهبطت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، فى حين توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 2.2 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.4 مليون برميل. وارتفع صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.196 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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