شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يخفض توصياته للقيمة العادلة لسهم "إيديتا" إلى 20.20 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك الاستثمار بلتون، من توصياته للقيمة العادلة لسعر سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى 20.2 جنيه للسهم بنسبة 12% من القيمة العادلة السابقة 23 جنيه للسهم، غير أن توصيته من احتفاظ إلى شراء، مازال هناك ارتفاع محتمل بنسبة 30%.

وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، أنه مد نموذج التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة لعام آخر، مع خفض توقعاته لمتوسط الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 17%، لنأخذ فى الاعتبار النمو الأبطأ من المتوقع فى النصف الأول من 2019، ومع ذلك، يرى عدة محفزات تشجع الطلب مع اقتراب عام 2020، حيث يتوقع نمو سنوى مركب للإيرادات والربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب والأرباح من الأعمال الرئيسية بنسب 15% و 19% و 25% على التوالى بين 2019- 2024.

يتداول سهم إيديتا بمضاعف ربحية 20.6 مرة متوقع لعام 2020، مرتفعاً 32% عن متوسط نظرائها فى العالم عند 15.6 مرة، رغم أن نسبة السعر إلى نمو الأرباح أقل من النظراء بنسبة 50%.

ويرى بلتون، أن خفض الفائدة التراكمى بنحو 3 نقاط مئوية المرتقب فى 2020 إلى جانب هدوء وتيرة التضخم سيحفزا بشكل إيجابى الاستهلاك فى مصر، مع استفادة شركة إيديتا بشكل رئيسى فى هذا الصدد، متوقعة نظرة المستقبلية لشركة إيديتا إيجابية، مع قفزة إيراداتها بنسبة 16% فى 2020، بدعم رئيسى من قطاعات الكرواسون والويفر سريعى النمو، وبدعم من قطاع البسكويت الذى لم يُطرح بعد (والمقرر تشغليه بحلول أبريل 2020).

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وتوقع بلتون نمو إيرادات شركة إيديتا بمعدل سنوى مركب قوى 15% بين 2019-2024 مع نمو قطاعى الكيك والكرواسكون بمعدل 10-15%، ونمو قطاعات المقرمشات والويفر والحلوى وقطاع البسكويت الذى لم يطرح بعد بمعدل 15-20%، كما توقع أن تبدأ عمليات الشركة فى المغرب مساهمة فى الإيرادات بحلول عام 2021، بداية من خط إنتاج الكيك، مع نمو سنوى مركب للإيرادات عند 25% بين عامى 2021 و 2024 مع توقعات أن يمثل 2% من الإيرادات بحلول عام 2024.

وتوقع نمو أرباح إيديتا بنسبة 28% فى عام 2020، ونمو سنوى مركب للأرباح بنسبة 25% بين عامى 2019-2024، وذلك بفضل النمو القوى للإيرادات واتساع الهامش التشغيلى فضلاً عن سياسة التيسير النقدى، أما هامش مجمل الربح ، فتوقع قفزته إلى 38.3% بحلول عام 2024 (من 35.4% فى عام 2019)، نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل وأثره الإيجابى على الرافعة التشغيلية، مما ينعكس فى اتساع تراكمى بنحو 3.3 نقطة مئوية فى هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب (مسجلاً 21.9% بحلول عام 2024 مقابل 18.6% فى 2019 متوقع).

إضافة إلى ذلك، يتوقع بلتون، أن يؤدى خفض أسعار الفائدة المتوقع بنحو 3 نقاط مئوية إلى تحسن قوى فى تغطية الفوائد ويقلل تكلفة الاقتراض لشركة ايديتا بنحو ملحوظ مع سعيها لتمويل زيادة الطاقة الإنتاجية المقبلة.

وتوقع بلتون أيضاً، أن تشهد إيديتا ارتفاع تدريجى لعوائد التدفق النقدى الحر إلى 11% بحلول عام 2024 من 3% فى 2019 متوقع، فى ضوء مكانة الشركة الجيدة للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة، مما يقلل احتياج الشركة للاستثمارات الضخمة، إذ يتوقع معدل تشغيل إجمالى 59% فى 2019، ومتوقع أن يبلغ 83% بحلول عام 2024، ومع ذلك، يتوقع أن تستثمر الشركة فى إضافات طاقات إنتاجية بقطاعات معينة ونفترض ارتفاع مؤقت فى الإنفاق التشغيلى نسبة إلى المبيعات إلى 12% من المبيعات فى 2020 مع إضافة قطاعى الويفر والبسكويت فى المغرب، على أن يعود لمستوياته الطبيعية 3% من المبيعات بحلول عام 2023.