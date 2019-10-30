شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائى لشركة السويس للأكياس والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت إلى أن الكمية المنفذة للشطب الاختيار تبلغ 252.736 سهم بسعر 26.01 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 2.31%، وتمثل 33.79% من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 83 مساهم .
وحددت حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس، وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر، وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.
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