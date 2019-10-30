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لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب النهائى لشركة السويس للأكياس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائى لأسهم شركة السويس للأكياس فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 21.87 مليون جنيه موزع على 10.935 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد ممثلاً فى 5 إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.

 

جاء ذلك بعد أن قامت شركة السويس للأكياس، بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 28 أكتوبر، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة بناء على ما ورد من الإدارة المختصة بالبورصة خلال الفترة المعلن عنها.

 

وأشارت إلى أن الكمية المنفذة للشطب الاختيار تبلغ 252.736 سهم بسعر 26.01 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 2.31%، وتمثل 33.79% من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 83 مساهم .

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وحددت حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس، وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر، وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.

 

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