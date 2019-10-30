شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% خاسرا 37.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.77 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4755.27 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 158.8 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 6930 صفقة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%. وجاء سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.56%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.89% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.68%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.