شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى: تداول حقوق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبى المالى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأسمال "بنك الإمارات دبى الوطني"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر 2019.

ويتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم فى الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً فى السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأسمال البنك. ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمى البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأس المال.

ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكى الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق فى حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة فى حسابات المساهمين لديهم، وتسجل حقوق الاكتتاب فى حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وسيحصل كل مساهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل 7.3242 أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية (وهو 31 أكتوبر 2019)، باعتبار أنه لا يوجد أرقام عشرية فى الأسهم، فإن عدد الأسهم المطلوب للحصول على حق اكتتاب واحد (1) كان قد تم تقريبه إلى 8 أسهم بحسب ما تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين للاكتتاب فى الأسهم الجديدة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر).

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وسوف يتم تداول حقوق الاكتتاب فى السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلى وبرمز تداول (ENBD-RI19)، وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكى هذه الحقوق، فى نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للبنك، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.

وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 درهم، وذلك على أساس سعر سهم البنك فى السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية فى اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم فى السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثانى لتداولها وحتى نهاية فترة التداول.

وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبى الوطنى خلال الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2019، وذلك عبر طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5درهم للسهم (القيمة الإسمية درهم واحد (1) تُضاف إليها علاوة إصدار 7.5 درهم)، بهدف زيادة رأس المال إلى 6316.59 مليون درهم.