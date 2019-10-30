رؤساء الدول الأفريقية يتحدثون عن مستقبل الأعمال في أفريقيا ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تحدث كل من فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وفخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا عن مستقبل الأعمال في قارة أفريقيا، وذلك ضمن جلسة بعنوان “ما هو مستقبل الأعمال في أفريقيا : كيف يسهم الاستثمار والتجارة في أن تكون القارة نموذجا ناجحا كبيرا في مسيرة النجاحات الاقتصادية العالمية ؟ ” وعقدت اليوم ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وثمن رئيس جمهورية النيجر دعم المملكة البنية التحتية في النيجر التي من أهمها بناء مشروع سدّ كنداجي الذي يسهم في توليد الطاقة ، إلى جانب دعم قطاع التعليم، .

ولفت فخامته النظر إلى أن القمة الأفريقية العربية التي سوف تستضيفها المملكة تعكس العلاقة القوية مع المملكة العربية السعودية والعالم العربي .

وحيال منطقة التجارة الحرة التي أطلقت على مستوى القارة الأفريقية بالعاصمة النيجرية نيامي قال فخامته: ” إن المنطقة تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم ويسكنها مليار شخص موضحا أنها تعطي الكثير من المميزات والإمكانيات للقارة الأفريقية بحيث تتيح لها التفاوض بصوت موحد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية .

وأضاف ” إن هناك العديد من الاتفاقات منها اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الملكية الفكرية مما يسهم في زيادة معدل التجارة في أفريقيا واستعادة السوق الداخلي وصولًا للتصدير للأسواق العالمية ” .

وأكد رئيس جمهورية النيجر أن الأمن والاستقرار والتنمية جميعهم مرتبطون والعمل جار على جلب الاستثمارات العامة والشراكات إلى أفريقيا إلى جانب تنويع الشركاء للإسهام في تعزيز الأمن ، مبينًا أن نسبة النمو في أفريقيا بطيئة حيث بلغت 10 % مرجعا ذلك إلى ضعف الاستثمارات في أفريقيا وتحتاج لاستثمارات مستدامة، لاسيما وأنها تملك الكثير من الموارد الضخمة، لافتا الانتباه إلى أن أفريقيا تحتاج لنسبة 7 % من النمو السنوي ‏و25 % من نسبة الاستثمارات.

من جانبه، أعرب رئيس جمهورية نيجيريا، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الدعوة الكريمة ، مستعرضا التطورات التي عملت بلاده عليها وأسهمت في تحقيق الأمان ودفع عجلة الإنتاج ورفع معدل الأمن الغذائي، مؤكدا أن بلاده تعمل على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطور والتقدم المستمر .

وأكد الرئيس الكيني بدوره أهمية دفع عملية الشراكة بين دول الخليج والدول الأفريقية لتحقيق تقدم اقتصادي ما بين المنطقتين لاسيما وأن أفريقيا تبحث عن فرص لإنشاء بيئة أعمال استثمارية.

ورحب فخامته بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام وفي كينيا بشكل خاص، مؤكدا أن الأعمال التجارية مفتوحة للجميع.