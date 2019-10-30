وزير الخزانة الأمريكي: المملكة تسير في الطريق الصحيح ورؤيتها رائعة ومهمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وأن رؤية 2030 فرصة تحولية لانتعاش وتطوير الاقتصاد السعودي. وهي خطة رائعة ومهمة وفرصة عظيمة للاقتصاد والسوق السعودي، وتقدم فرصا كبيرة وتشجع المستثمرين على أن يكونوا جزءا من هذه الرؤية.

وقال ستيفن مونشين خلال جلسة بعنوان» أسواق المال العالمية « أقيمت أمس في الرياض على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019» إن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وستكون هناك فرصة رائعة لتنمية اقتصادها، وذلك بفضل الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الحكومة السعودية التي ستسهم في تنمية أسواقها.

وفي سؤال عن أهمية فتح السوق للمستثمرين الأجانب وتطوير أسواق المال، أشاد مونشين بالخطوات التي تقوم بها المملكة لتطوير أسواق المال، وجاء في كلامه «أعتقد أن أسواق المال مهمة جدا في عملية التحول. لا بد من وجود التنظيمات المناسبة لكن دون المبالغة بها، إلى جانب وجود الشفافية والنظام القضائي».

وشدد في حوار مع رئيسة تداول، سارة السحيمي، في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في يومه الثاني، على أن اكتتاب أرامكو سيكون فرصة عظيمة لتنمية سوق المال ومشاهدة نجاحها.

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وفي سياق منفصل عبر مونشين عن قلقه بالنسبة لأوروبا، خاصة مع وجود الفائدة السلبية التي تحد من الوسائل التي يمكن استخدامها على الصعيد النقدي، لذا يعتقد أنه يجب عليهم فعل المزيد على الجانب المالي والتنظيمي.

وقال «لا مجال للشك بأن الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ولكنني راض عن الوضع الحالي للولايات الأمريكية، وسيستمر في أن يكون قويا ومتينا. وبدأنا نرى انخفاضا في معدلات التضخم وزيادات الفرص الوظيفية، وهناك عدد من النتائج والأرقام التي تشير إلى وجود استثمار قوي في الولايات المتحدة».

وبالنسبة للصين قال مونشين «نتطلع لقيام الرئيسين ترمب وشي بالتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة عندما يجتمعان في تشيلي لاحقا هذا الشهر. هذا سيكون إنجازا اقتصاديا مهما للطرفين».

وكان مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى تفاهم بشأن اتجاه علاقاتهما التجارية، وذلك بعد حرب تجارية استمرت لنحو 16 شهرا.

وذكر كوشنر في حلقة نقاشية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أن الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن مونشين «أبرما صفقة رائعة» مع بكين. وقال «أعتقد أن الناس تفهم الرئيس، تفهم أنه صارم، ويعرفون أنه سيتخذ القرارات التي يرى صحتها. وأعتقد أننا في نهاية الأمر توصلنا إلى تفاهم مع الصين بشأن الوجهة التي نبتغيها».

ولم يذكر كوشنر أي تفاصيل عن اتفاق تجارة «المرحلة 1»، الذي أعلن ترمب خطوطه العريضة في 11 أكتوبر، ويغطي مشتريات صينية من المنتجات الزراعية الأمريكية، وضمانات لحماية حقوق الملكية الفكرية، وممارسات العملة وفتح سوق الخدمات المالية الصينية بدرجة أكبر أمام الشركات الأمريكية.