الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين وكوشنر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019»، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.