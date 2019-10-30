كبير استراتيجيي صندوق الاستثمارات: نخطط للتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بناء المدن الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطرقت مناقشات اليوم الثاني من جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2019 المنعقدة في العاصمة الرياض أمس إلى نماذج الاستثمار المشترك، وكيف تسهم في تحقيق النجاح والنمو الواسع ضمن مجالات الابتكار المختلفة.

وأكد كبير الاستراتيجيين في صندوق الاستثمارات العامة، دينيس جونسون، على أن الصندوق «مستمر في تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية ويخطط لمزيد من التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات اللازمة لتأسيس وبناء المدن الذكية، علاوة على الاستثمار في الارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني».

كما شهد اليوم الثاني سلسلة من النقاشات الحيوية حول قضايا البيئة، وقطاع الطاقة، ومدى سرعة وحجم التحول اللازمين للحصول على مصادر الطاقة المتجددة.

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وكان من بين النقاشات التي دارت أمس الفرص والتحديات التي يواجهها ما يعرف بـ «اقتصاد الكربون الدائري»، والتقنيات الحديثة التي تعمل على إحداث تحول جذري في قطاع النفط استجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية القائمة في جميع أنحاء العالم.

وفي كلمة خاصة وجهها الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى حضور الجلسة، عقب حوار جمعه مع رئيسة مجلس الإدارة في شركة العليان المالية لبنى العليان، تحدث عن التحول السياسي الذي تشهده بلاده، والتدابير التي تتخذها حكومته للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في البرازيل.

وشدد على أن مهمة الحكومة هي تحرير قوى السوق بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي، مبشرا المستثمرين من جميع أنحاء العالم بأن «البرازيل عادت وبقوة»، وأن هناك «عالما من الفرص ما زال متاحا للجميع.

ويحضر فعاليات وجلسات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة لعام 2019 قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، ما بين صانع قرار ومستثمر وخبير من أكثر من 30 دولة. وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمبادرة، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%. وأكد أكثر من 6000 شخص حضورهم للحدث الكبير.

وانطلقت مبادرة مستقبل الاستثمار بغية تشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم، ومنها قضايا الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمع. وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة شاملة تشجع التواصل الحر والإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.