شركة بريطانية عالمية تصمم مطار مشروع البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدا لتصميم المطار الخاص بمشروع البحر الأحمر، حيث يتضمن أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا خدمات السياحة الذكية.

ووفق بيان للشركة أمس، ستصمم الشركة البريطانية العالمية «فوستر وشركاه» المطار الذي يتسع لنحو مليون مسافر من المتوقع أن يقصدوا الوجهة بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «يعد منح عقد تصميم المطار خطوة بالغة الأهمية، كونه أول مشاريع البنية التحتية الرئيسة التي يتم تطويرها في الوجهة. أظهرت فوستر وشركاه ومقاولها الهندسي الباطن دبليو إس بي جلوبال، قدرة متميزة على إنجاز المشاريع وفقا لأعلى معايير التطوير والاستدامة العالمية».

وأضاف «نتطلع إلى التعاون معهم لوضع تصميم مبتكر من شأنه أن يعزز تجربة زوار الموقع، ويحقق أهدافنا بمجال الاستدامة، ويمكننا من تطوير مطار عصري يجسد روح المستقبل».

وسيشتمل المطار، المقرر اكتماله في عام 2022، على جدول حافل من الرحلات الداخلية والدولية بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى 900 راكب في الساعة.

كما سيحظى المطار بتصميم مستدام صديق للبيئة يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه، ويجسد رؤية مشروع البحر الأحمر، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية الاستدامة التي وضعتها شركة البحر الأحمر للتطوير منذ إعلان إطلاق المشروع.

ويعد مشروع البحر الأحمر أحد أكثر مشاريع السياحة طموحا في العالم؛ وهو وجهة فاخرة جديدة يتم إنشاؤها على جزر وساحل البحر الأحمر التي تعد من أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، حيث سيسهم في وضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية.

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ويضم موقع المشروع أرخبيلا رائعا يحتضن أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى براكين خامدة، وطبيعة خلابة، وجبال، ومعالم طبيعية وثقافية. وستتخطى هذه الوجهة التوقعات بتوفيرها أعلى معايير التميز في الخدمات السياحية، وذلك من خلال استخدامها آخر ما توصلت إليه التقنية، لتوفير تجربة ضيافة استثنائية تلبي متطلبات الزائرين.

ومن المتوقع لمشروع البحر الأحمر أن يبدأ باستقبال ضيوفه بحلول نهاية 2022. وعند اكتمالها في عام 2030 ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى إدارة حركة الزوار لحماية الوجهة من «السياحة المفرطة»، وضمان توفير تجربة سهلة ومريحة طوال فترة إقامتهم.

وجهة استثنائية

«نتطلع إلى العمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتحقيق رؤية هذا المشروع السياحي الأكثر طموحا في العالم. تم التفكير في مطار البحر الأحمر كبوابة للدخول إلى وجهة استثنائية ستقدم تجارب لا تنسى للزوار. لقد تم استيحاء تصميم المطار من ألوان الصحراء، حيث سعينا من خلاله إلى ضرورة منح الزوار شعورا بالراحة والإحساس بالرفاهية منذ عبورهم بوابة المطار حتى وصولهم الوجهة وإقامتهم فيها».

جيرارد إيفيندين - مدير الاستديو في شركة فوستر وشركاه

تكنولوجيا ذكية

«سيوفر هذا المطار العصري تجربة فريدة من نوعها لزوارنا، وستلعب التكنولوجيا الذكية دورا محوريا في تطويره. وكان من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتعاون مع شركة يتمتع فريقها بالمهارات اللازمة لضمان أن يكون المطار ذكيا بتصميمه وخدماته التي سيقدمها للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم. سيكون هذا المطار التجربة الأولى لزوار مشروع البحر الأحمر. نحن نسعى إلى توفير تجربة وصول مرنة تضع ضيوفنا في أجواء الوجهة منذ لحظة هبوط طائراتهم».

إيان ويليامسون - كبير إداريي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير

مطار مشروع البحر الأحمر