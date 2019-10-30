1000 درهم الترخيص التجاري لمؤثري التواصل في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:حصة سيف

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الدائرة اشترطت الترخيص لعروض الإعلانات التي يقدمها مؤثرو التواصل الاجتماعي «التجار الافتراضيون» المروجين للخدمات والسلع التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ترخيص للدعايات من قبل الجهات التجارية المقدمة لتلك العروض حماية للمستهلك ومنعاً للتلاعب.

وأوضح الشايب في مؤتمر صحفي أن الدائرة شكلت فريقاً خاصاً لمتابعة تنفيذ الإجراء يتكون من موظفي قسم الرقابة وموظفي قسم الاتصال المؤسسي، بهدف سرعة التنفيذ التي تهدف إلى حماية المستهلك وتحمي من المنافسة غير العادلة وحفاظاً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن الترخيص التجاري لمؤثري التواصل الاجتماعي قيمته ألف درهم للترخيص ويجدد ب800 درهم سنوياً، وحالياً تم ترخيص 31 شخصاً كتاجر افتراضي من مؤثري التواصل الاجتماعي في رأس الخيمة، وينبغي لكل مؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي أو «التاجر الافتراضي» استخراج الترخيص كي يستمر في عمله الترويجي للسلع والخدمات، بكل أنواعه بما فيها العروض التجارية التي يختص بها في إعلانه مثل الخصم الذي تقدمه له الجهة التجارية لمتابعيه في حالة تم استخدام الخدمة من قبلهم ينبغي أن يكون «التاجر الافتراضي» له ترخيص رسمي كي يبدأ بتلك العروض التجارية.

وأكد مدير عام الدائرة أن الجهة التجارية كذلك ينبغي لها أن تحصل على ترخيص للدعايات والعروض التي تقدمها لمؤثري التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه تم ضبط إحدى الجهات التجارية التي قدمت عرضاً ترويجياً غير حقيقي من خلال أحد مؤثري التواصل الاجتماعي بهدف جلب الزبائن بطريقة مظللة.