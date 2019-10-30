تعاون بين «دناتا» وشركة «وولينبورن» للنقل البري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عززت دناتا، مكانتها في صناعة لوجستيات الشحن في الشرق الأوسط من خلال توحيد جهودها مع شركة وولينبورن ترانسبورتس، مشغل خدمات الشحن البري في أوروبا.

وأتمت شركة وولينبورن ترانسبورتس استحواذها على حصة «أجيليتي غلوبال لوجيستكس» في شركة «بي دبليو سي إيربورت لوجستيكس ذم م DPAL» التابعة لدناتا، وهي شركة تقدم خدمات نقل بري في دبي. وسوف تعمل وولينبورن بالشراكة مع dnata من خلال حصتها في DPAL ما سيتيح لهما تطوير منتجات وخدمات جديدة، ودخول مزيد من الأسواق.

توفر «دي بي إيه إل DPAL» خدمات شحن بري ممتازة في دولة الإمارات، وتمد عملاءها بمجموعة واسعة من الخدمات الجيدة بأسعار تنافسية. ويستوعب أسطولها من الشاحنات الحديثة عدة حاويات شحن كاملة الحجم في وقت واحد. وتم تصميم كل مركبة لتناسب أرصفة التحميل بمحطات الشحن الجوي، لتقليل الحاجة إلى استخدام الرافعات الشوكية أثناء التحميل والتفريغ. وتوفر الشركة، بالإضافة إلى عملياتها، حلولًا رائدة لإدارة أنظمة الطيران المتطورة باستمرار.

وولينبورن ترانسبورتس مزود لخدمات النقل البري مشغل خدمات الشحن الجوي- البري في أوروبا، بما في ذلك دول البنلوكس وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية. ولديها 15 مكتباً في عشر دول في أوروبا، بالإضافة إلى قواعد تشغيلية في دبي والشارقة.