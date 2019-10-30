78 %من الموظفين يفضلون الاجتماعات الافتراضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت دراسة جديدة حول مستقبل الاجتماعات خلال فترة العمل تمت بتكليف من شركة باركو التكنولوجية العالمية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً إقليمياً، أن معظم الموظفين يفضلون حالياً الاستفادة من التقنيات لحضور الاجتماعات عن بُعد من خلال البرامج التكنولوجية الحديثة وأجهزة العرض.

وأجريت الدراسة على أكثر من 1500 من كبار المديرين والتنفيذيين في عدة قطاعات بأوروبا والولايات المتحدة والصين والهند، عبر استبيان إلكتروني للشركات والموظفين من أنحاء العالم ممن يحضرون ثلاثة اجتماعات أو أكثر أسبوعياً.

وشملت العيّنة مديرين كباراً، ورؤساء أقسام، ورؤساء تنفيذيين تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 65 عاماً. إلى أن 78% من قوى العمل الحالية تفضّل حضور الاجتماعات التي تحدث بفضل هذه التقنيات، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 53% من جميع الاجتماعات التي تجري حالياً أصبحت تضم مشاركين يحضرونها عن بُعد.

وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن بروز المكاتب الرقمية أدى إلى تغير مواقف قوى العمل إزاء الموقع الذي تعمل منها وطريقة عملها.

وصرّح الموظفون المشاركون في الاستبيان بأنهم لم يعودوا يفضلون حضور اجتماعات طويلة ورسمية ومكتظة بالمشاركين، بل أصبحوا يودون المشاركة في اجتماعات قصيرة ومصغّرة وغير رسمية عن بُعد، لأن ذلك يسهم في تعزيز الإنتاجية.

وعلاوة على ما سبق، كشفت الدراسة أن 74% من الموظفين يعتقدون أن الاجتماعات التي تضم عدداً قليلاً من المشاركين تتمتع بكفاءة أكبر، وأنهم يفضلون حضور اجتماعات لمدة لا تتجاوز 30 أو 35 دقيقة إذا تراوح عدد الحضور من شخصين إلى أربعة أشخاص فقط.

بدورها، أصبحت مؤتمرات الفيديو التي كانت قبل الآن مقصورة على الشركات الكبيرة فقط، ضرورية للشركات من مختلف الأحجام. وليس من المستغرب أن 79% من الأشخاص المنتمين لجيل الألفية الذين أخِذت آراؤهم في الدراسة، يستخدمون الأدوات السمعية والبصرية في الاجتماعات، وأن أكثر من ثلاثة أرباعهم يتفقون بأن جميع الاجتماعات ستستخدم تقنيات الفيديو بشكل اعتيادي خلال ثلاث سنوات فقط.

ويعتقد 72% من الموظفين أن الاجتماعات التي تتم حالياً تتمتع بكفاءة وسهولة أكبر مما كانت عليه قبل خمسة أعوام بفضل ميزات عديدة مثل مشاركة الشاشة وتوفر شاشات عرض كبيرة والشاشات التي تعمل باللمس والألواح البيضاء وغيرها.