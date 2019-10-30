شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستورد 93 ألف طن من الكانولا من كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت البيانات الحديثة الصادرة عن هيئة الحبوب الكندية لشهر سبتمبر إلى أن صادرات الكانولا إلى الإمارات قفزت بنسبة 553% عن العام الماضي إلى 93,100 طن.

وقال نيل تاونسيند، كبير المحللين لدى شركة «فارملينك» إن بذور الكانولا تطحن في الإمارات ثم يتم تصدير زيتها إلى الصين.

وأوضح أن الطلب على الزيت النباتي قوي بشكل عام، حيث تصدر الإمارات كميات كبيرة من زيت الكانولا إلى الصين، ما يسمح للعملاق الآسيوي بالحصول على السلعة المطلوبة. (بلومبيرج)

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