«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع بدء العد التنازلي لانطلاق فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز العلامات التجارية المشاركة في الدورة السابعة التي تنطلق غداً الخميس، وتستمر حتى يوم السبت. وستشهد هذه الفعّالية مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 محل تجاري، وسيحصل المتسوّقون خلالها على تخفيضات كبرى تصل لغاية 90% على الأزياء ومنتجات الصحة والتجميل ومستلزمات المنزل والإلكترونيات والأحذية والاكسسوارات والذهب والمجوهرات ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات.

وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، أو بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال فترة «3 أيام من التخفيضات الكبرى». وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني على عشر فرص للدخول في السحب، وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال فعّالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «فعّالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى هي واحدة من أبرز الفعّاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوّق والاستفادة من العروض الترويجية التي تشهدها دبي.

نتقدّم بالشكر لشركئنا على دعمهم المستمر لفعّاليات المؤسسة، وندعو الجميع لزيارة مراكز التسوّق حول المدينة للاستفادة من هذه العروض الترويجية الرائعة، وانتهاز الفرصة للفوز بالاسترداد النقدي خلال فترة الفعّالية».

وتعتبر الفعّالية جزءاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة، والتي تشمل أهم مهرجانات التسوّق، بالإضافة إلى فعّاليات إطلاق المواسم الجديدة، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوّق الحصرية، ويهدف هذا التقويم السنوي إلى النهوض بقطاع التجزئة، وتعزيز مساهمته في اقتصاد دبي.