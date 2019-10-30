شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ خطة لزيادة طاقة مطار دبي إلى 118 مليون مسافر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، أن الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي وصلت إلى 100 مليون مسافر سنوياً، وذلك ضمن خطط التوسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، من خلال الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لعدم إمكانية التوسعة، لمحدودية المساحة، مشيراً إلى أن مشاريع التطوير والتحديث الحالية في مباني المطار، سترفع الطاقة الاستيعابية عند استكمالها لتتراوح ما بين 115 و 118 مليون مسافر سنوياً.
وقال الحاي في تصريحات على هامش الإعلان عن «قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم بدبي»، أمس، إنه من المتوقع أن يشهد المطار خلال عام 2019 نفس أعداد المسافرين التي شهدها في عام 2018، والتي بلغت نحو 89 مليون مسافر، موضحاً أن هذا الأداء جاء على الرغم من تقليل أعداد الرحلات في مطار دبي خلال عملية صيانة المدرج لمدة 45 يوماً، إلى جانب التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر في توجهات السفر.
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