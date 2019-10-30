ارتفاع كبير في الديون الخارجية.. و«المركزي»": مصر سددت 34 مليار دولار في 3 سنوات ومعظمها اقساط «مستحقة وفوائد».. وخبير مصرفي يوضح الأسباب

الموجز

«الديون الخارجية».. مصطلح اصبح يؤرق المواطن المصري ويبعث في نفسه الخوف والقلق، بسبب تراكم وتزايد الدين الخارجي.

33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات

كشف البنك المركزي، عن سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات تزامنت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقساط لديون مستحقة

وأشار البنك المركزي في أحدث تقرير له، إلى أن الالتزامات الخارجية "الديون" التي جرى سدادها موزعة بواقع 27.335 مليار دولار أقساط لديون مستحقة، و6.62 مليار دولار فوائد.

سداد أكبر مبالغ للدين الخارجي

وقال في تقريره إنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، فيما جرى سداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار دولار في 2017.

وقال مصدر مصرفي، لموقع "الوطن"، إن الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت البلاد في تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بشكل سهل ومرن، لافتا إلى أنه كل يوم تتزايد قوة موارد الدولة من النقد الأجنبي في إطار تزايد قوة الاقتصاد.

الاحتياطي النقدي

وأضاف: "مصر تسدد ديونا بمليارات الدولارات، ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من أزمات".

وأكد أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الخارجية، وتعمل الجهات المختصة على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل دوري في مواعيدها المقررة.

السوق السوداء

Advertisements

ولفت إلى أن إصلاح منظومة سوق صرف النقد الأجنبي في مصر والقضاء على السوق السوداء، عزز من موارد النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والبنك المركزي وهو ما ساعد في رفع القدرة على سداد الالتزامات الخارجية بتلك المبالغ الضخمة.

ووقع البنك المركزي المصري والصندوق السعودي للتنمية، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل أيام.

ارتفاع الدين الخارجي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

انخفاض سعر الصرف

وقال البنك المركزي في التقرير الشهري عن أكتوبر الجاري الصادر اليوم الأربعاء، إن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.06 مليار بنهاية مارس الماضي.

اعباء الدين الخارجي تصل لـ13 مليار

وذكر المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق، وتوزعت بين نحو 10.2 مليار دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم" بناءً على تقرير المركزي.

خبير اقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، إن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيراً إلى أن الفيصل في مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمني للدين الخارجي المصري غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد. حسبما ذكر لموقع "الأسواق العربية".

وأوضح أن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصري يشير إلى أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهراً وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهراً)، وهي مدد زمنية في واقع استدانة الدول تعتبر جيدة في الوقت الحالي.