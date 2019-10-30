شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" ترعى "سباق ريد روك العالمية للشركات 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - • مليون جنيه دعماً خيرياً لتعليم 150 فتاه من الجامعات المصرية

بعد النجاح الساحق الذى حققه سباق الشركات العام الماضى على جميع المستويات الاجتماعية والتواصل ودعم روح الفريق والتسويق ، تستضيف شركة ريد روك انترناشيونال سباق الشركات الثانى برعاية شركة اورنچ مصر.

ويتماشى سباق الشركات 2019 مع إعلان الرئيس السيسى أن عام 2019 هو عام التعليم حيث يهدف السباق الذى أقيم بحديقة أبراج زيد بارك الشيخ زايد وترعاه شركة اورنچ ، إلى نشر التوعية وجمع الأموال من خلال تخصيص مبلغ قيمته مليون جنيه من أجل تعليم 150 فتاة مصرية وتحويل أحلامهم الى حقيقة بالتعاون مع "إنجاز مصر".





ومن جانبها، قالت دينا المفتي، مؤسسة إنجاز مصر: "إننا متحمسون للغاية لدعوة شركائنا للانضمام إلى سباق الشركات 2019 لمدة يوم كامل من الأنشطة المختلفة لدعم روح الفريق من أجل تقديم الدعم لقضية هامة وهى تعليم ريادة الأعمال للفتيات فى جميع أنحاء مصر.

وشارك أكثر من 30 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة من المؤسسات من مختلف المجالات فى هذا السباق، حيث قامت شركة ريد روك بدعوة نخبة من الشركات الكبيرة والمؤثرة فى مصر للمشاركة فى سباق الشركات، إيمانًا منها بأن جميع الشركات يمكنها التعاون لإحداث تغيير الى الأفضل. ولقد أشار فريق مجلة سكوب إمباير خلال سباق العام الماضى إلى أن "معظم الشركات لديها مبادرات مجتمعية أو بيئية للمساهمة فى تحويل العالم إلى مكان أفضل".





اورنچ هى الراعى البلاتينى للسباق، بالإضافة إلى ثلاثة رعاة رئيسيين وهم: الراعى الذهبي، أبراج ZED الشيخ زايد، والراعى الفضي، أوراسكوم للصناعات وببيسيكو. ومن بين الرعاة الآخرين: IDH، والشركة العربية للهندسة والتوزيع (Adeco) و Pulse Studio.

Advertisements

ومن جانبه علق نادر موريس، الرئيس التنفيذى لشركة ريد روك العالمية، على هذا الحدث قائلًا :"أؤمن بقوة العمل الجماعي. لذا دعونا نجتمع لمناقشة تلك القضية الهامة".

واستمر السباق، برعاية اورنچ، ليوم كامل وتضمن السباق أنشطة مصممة خصيصًا لتعزيز التفاعل بين الفرق .وبما يتفق مع رؤية مصر لتعزيز التعليم، ستوجه الأموال التى تم جمعها للفتيات الغير قادرات لمساعدتهن على تعلم الجوانب التجارية الأساسية وبالتالى دعم تطورهن المهني. وفى المساء، عقب مرحلتين فى السباق، تم تكريم جميع المشاركين فى احتفال ختامى حيث تم توزيع الميداليات على الفرق الفائزة. وألقت الاستاذة هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر كلمتها التى عبرت فيها عن فخرها برعاية سباق الشركات للعام الثانى على التوالي.

وصرحت الاستاذة هالة عبد الودود قائلة: "يعد دعمنا لهذا السباق جزأ لا يتجزأ من جهودنا لدعم التنمية المجتمعية المستدامة فى مصر ويأتى ذلك تماشيًا مع استراتيجية اورنچ التى تدعم تمكين المرأة وتعليمها. إننا نسعى دائمًا لدعم التعليم وتحسين بيئة العمل فى المجتمع المصري".

وأضافت عبد الودود: "تسعى شركة اورنچ دائمًا إلى التعاون والشراكة مع جمعيات رائدة مثل" إنجاز مصر" و"ريد روك" لمساعدتنا على تحقيق هدفنا لتعليم الفتيات المصريات ".

وألقت دينا المفتي، المدير التنفيذى لشركة إنجاز، خطابًا وتسلمت شيك بقيمة مليون جنيه من اورنچ الراعى البلاتينى وألقت أحد الفتيات اللاتى يتلقين الرعاية الكلمة الختامية.