شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمهل 4 شركات 15 يوم للإفصاح عن هيكل المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، منح 4 شركات مهلة 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة لموافاة البورصة، بتقرير افصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019 على أن يعاد عرض موقف الشركة التى لم تلتزم بقرار لجنة القيد.

والشركات المخاطبة بالقرار وهى البدر للبلاستيك، جينيال تورز، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، النصر للملابس والمنسوجات – كابو.

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كما قررت اللجنة التنبيه على شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.