شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف: بنوك لبنان تستأنف عملها الطبيعى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك اللبنانية ستستأنف عملياتها العادية وتستقبل العملاء من يوم الجمعة، منهية إغلاقا دام أسبوعين بسبب احتجاجات عارمة ضد الساسة الذين يحكمون البلاد.

وقالت جمعية المصارف في بيان "سيكون يوم غد الخميس مخصصا للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من صباح الجمعة."