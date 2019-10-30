الأسهم السعودية تتحول للارتفاع بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 103.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 151 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.
وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.92%، أعقبه قطاعى الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 1.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.79%.
وجاء سهم "تشب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.34%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 5.52%، ثم اللجين بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "مجموعة الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.81% ثم جبسكو بنسبة 1.31%، ثم أسواق العثيم بنسبة 1.29%.
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