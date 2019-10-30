شكرا لقرائتكم خبر عن مصرفى: البنك الزراعى قادر على تحقيق رغبة الحكومة بتحقيق الشمول المالى فى الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير الشيخ، الرئيس التنفيذى لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالبنك الزراعى المصرى، أن الدولة لديها رغبة فى أن يبقى البنك يد الحكومة فى تحقيق التنمية الزراعية ومساعدة الحكومة لتحقيق الشمول المالى فى الريف والنجوع، حيث يمتلك البنك ثلث الفروع القائمة بالقطاع المصرفى بالكامل.

وتوقع الشيخ، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن يساعد البنك الزراعى القطاع المصرفى لإيصال الخدمات المصرفية فى جميع القرى عن طريق التكنولوجيا، علما بأن البنك يخدم تقريبا 40% من سكان مصر ويخدم 3 ملايين مزارع حاليا، مشيرا إلى أن أنظمة البنك حاليا توفر 100% من المعلومات المطلوبة عن العملاء، كما أن هذه الأنظمة مناسبة للموظفين، كما أن المشروع الحالى للبنك التحول إلى بنك تجارى من الناحية التكنولوجية، ومنذ عام ونصف بدأت محاولات التغيير وتوعية العاملين بالتكنولوجيا حتى اختفت محاولات مقاومة التغيير.

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وأوضح الشيخ أهمية إقناع الإدارات بأهمية البلوك تشين، حيث سبق له المشاركة عام 2014 فى شبكة تضم 170 بنكا تمثل 19 دولة وكانت التحويلات بين الفروع تتم بسرعة غير مسبوقة، كما أن هناك 7 بنوك فى ألمانيا لديهم منظومة عمل موحدة مطبقة عليهم فيما بينهم ومتشاركين فى تكلفتها مثل البلوك تشين.