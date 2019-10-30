شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض بعد تغريم الشركة في بريطانيا بسبب فضيحة خرق الخصوصية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم عقب إعلان السلطات البريطانية التوصل إلى تسوية بتغريم الشركة الأمريكية نصف مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 645 مليون دولار بسبب فضيحة خرق الخصوصية.



يأتي ذلك بعد تورط "فيسبوك" في التعاون مع "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية البحثية في الاستيلاء على بيانات المستخدمين واستغلالها في توجيه الناخبين بالولايات المتحدة أثناء انتخابات الرئاسة عام 2016.

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وتوصلت "فيسبوك" إلى هذه التسوية بعد فترة طويلة من المفاوضات من اكتشاف هذه الفضيحة، وتعهدت باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية خصوصية المستخدمين وعدم تكرار الأمر.



على صعيد آخر، تعتزم "فيسبوك" الإعلان في وقت لاحق اليوم (بعد إغلاق وول ستريت) عن نتائجها المالية عن الربع السنوي الثالث والتي تشمل حجم الأرباح والإيرادات وعدد المستخدمين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 186.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 190.45 دولار وأقل سعر عند 186.8 دولار.