شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه نحو المزيد من التراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف، لكن الخام عمق خسائره عقب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادة أعلى من المتوقع.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مجتازة توقعات بارتفاع قدره 2.5 مليون برميل.



يأتي ذلك رغم بيانات أولية أمس أعلنها معهد البترول الأمريكي وأظهرت زيادة قدرها 592 ألف برميل فقط خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش عند 97.7 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 07.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 55.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.7 دولار وأقل سعر عند 54.7 دولار.



أما "برنت"، فقد انخفضت عقود الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 61.3 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 61.01 دولار.