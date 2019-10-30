شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزون الخام في أمريكا قفز بحوالي 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 438.9 مليون برميل، بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 2.5 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بثلاثة ملايين برميل إلى 220.1 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بمليون برميل إلى 119.8 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط بحوالي 592 ألف برميل خلال نفس الفترة.

