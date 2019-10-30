شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وأبقى على خسائره رغم صدور قرار متوقع من البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



وأبقى البنك المركزي اليوم على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع التوقعات على نحو واسع النطاق.



وأكد محافظ البنك المركزي "ستيفن بولوز" على أنه وفريقه من أعضاء البنك يراقبون عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في الأسواق العالمية.

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وأضاف "بولوز" في بيانه تعقيبا على القرار بأن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً منذ اجتماع يوليو/تموز، وهو ما يؤثر سلبياً على الاقتصاد الكندي.



وأشار إلى عوامل سلبية مؤثرة على أداء الاقتصاد المحلي على رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهما ملفان مؤثران لم ينتهيا حتى الآن فضلاً عن توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6701، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7653 وأقل سعر عند 0.7595.