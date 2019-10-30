شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة دون تغيير ويؤكد على مراقبة التباطؤ العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الكندي اليووم على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير، وهو قرار اتسق مع توقعات الأسواق بشكل كبير.



وأكد محافظ البنك المركزي "سيتفن بولوز" على أنه وفريقه يتابعون عن كثب ما يجري من تطورات على الساحة الاقتصادية العالمية والتباطؤ الذي يعتري النمو.

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وذكر "بولوز" في بيان اليوم أن القرار يعكس تطلعات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية والاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤاً منذ قرار يوليو/تموز الماضي.



يأتي ذلك بالتزامن مع عدم اليقين المحيط بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلا عن ضعف الاستثمارات والنمو.



وفي سياق متصل، سيعلن الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن قراره بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى أنه سيخفض الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري ومنذ الأزمة المالية عام 2008.