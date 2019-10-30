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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية مع تحول التركيز نحو الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم وسط ترقب عن كثب بين المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سجلت نموا بنسبة 1.9% في الربع السنوي الثالث متفوقة على توقعات بنمو بنسبة 1.6% خلال نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات "إيه دي بي" الاستشارية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 129 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المنتظر إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بخفضها للمرة الثالثة هذا العام ومنذ الأزمة المالية العالمية، وسوف يلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".
ومن ناحية أخرى، ستعلن "آبل" و"فيسبوك" عن نتائجهما المالية عن الربع الثالث بعد إغلاق جلسة "وول ستريت" اليوم.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 27079 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 8266 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3033 نقطة.
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