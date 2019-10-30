شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذرة مع استمرار الجدل بشأن الوقود الحيوي في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لقرار الاحتياطي الاتحادي فضلاً عن الجدل المتواصل بشأن سياسة الوقود الحيوي في الولايات المتحدة.



ولا تزال صناعة النفط الأمريكية في جدل مع المزارعين بشأن فرض قواعد على مصافي التكرير بضرورة شراء كميات من الذرة لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي في الوقت الذي كشفت فيه إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عن سياسة جديدة لدعم مصافي التكرير والمزارعين.



واتهم ممثلون عن صناعة الوقود الحيوي إدارة الرئيس "ترامب" باستغلالهم من أجل دعم المزارعين وإجبارهم على شراء الذرة تحسباً للانتخابات الرئاسية.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش عند 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



يأتي ذلك قبيل إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص الفائدة في وقت لاحق اليوم والتطورات حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذرة بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 388.2 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 388.7 دولار وأقل سعر عند 385.2 دولار.