شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما نما الاقتصاد الأكبر فى العالم بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث،وبعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى شهر ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.49$، وسجل أدنى مستوي عند 55.17$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني.

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فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ،نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم بمعدل 1.9% خلال الربع الثالث ،بأفضل من متوسط تقديرات الخبراء معدل 1.6 %.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 25 تشرين الأول/أكتوبر، فى انخفاض أسبوعي خلال شهر،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ،ليظل الإجمالي عند 12.6مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.