شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي طبقا للتوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 125 ألف وظيفة ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلى 125 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف أيلول/سبتمبر 93 ألف بعد التعديل من 135 ألف.

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