شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع قبيل بيانات النمو الاقتصادي وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ،قبل الخفض المحتمل فى معدلات الفائدة الأمريكية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وقبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.58 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.67 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات تصحيح بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.93 نقطة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،أظهرت بيانات تراجع مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي على خلاف التوقعات فى تشرين الأول/أكتوبر.

يواصل المؤشر خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور القرار المحتمل بخفض معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،عن الوظائف الجديدة فى القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

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يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 125 ألف وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع 135 ألف وظيفة فى أيلول/سبتمبر.

وتصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثالث/2019 المتوقع نمو بمعدل 1.6% من نمو بمعدل 2.0% فى الربع الثاني / 2019.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75%.

يعد هذا الخفض المحتمل هو الثالث فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري ، والثالث على التوالي بعد الخفض لأول مرة منذ عام 2008 خلال اجتماع تموز/يوليو الماضي ، ويهدف صانعي السياسة النقدية الأمريكية حاليا حماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، و يتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض رابع فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.