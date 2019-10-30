شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام والأنظار على قرارات البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.6% إلى مستوي 17.90$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.80$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.74$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقد المعدن الأبيض "الفضة" نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 18.33$ للأوقية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكس استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل القرار المحتمل بخفض معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة.

يختتم البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75%.

يعد هذا الخفض المحتمل هو الثالث فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال 2019 ،والثالث على التوالي بعد الخفض لأول مرة منذ عام 2008 خلال اجتماع تموز/يوليو الماضي ، ويهدف المركزي الأمريكي حاليا حماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" محافظ البنك الفيدرالي بحلول الساعة 18:30 جرينتش ،ويبحث المستثمرين عن أدلة قوية حول الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وإجراء خفض رابع فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.