شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل شكوك حول اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 21 شهرا ، بالتزامن مع تنامي الشكوك حيال اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوقيع على اتفاق تجاري خلال الشهر المقبل فى تشيلي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 0.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال السبع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى 21 شهرا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة يومية على التوالي ،فى ظل استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التجزئة قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ،بانخفاض بأكثر من 0.5% ، مع هبوط معظم أسهم شركات القطاع.

Advertisements

فى حين حقق قطاع السيارات صعودا قويا على خلاف باقي القطاعات فى أوروبا ،عقب تأكيد شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات كرايسلر إجراء محادثات اندماج مع منافستها الفرنسية بي إس إيه.

قالت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تشتري الصين ما يصل قيمته 50 مليار$ من المنتجات الزراعية الأمريكية تشكل عقبة رئيسية أمام المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وذكرت الوكالة أيضا أن مسؤولا أمريكيا أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد لا يتم التوقيع عليه فى قمة تشيلي المقرر عقدها خلال تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.1% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,047.87 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.2% ،فى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.2 % وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1% ،وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.