شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قبيل صدور نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,493.91$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,487.75$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,486.98$.

فقدت أسعار المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,517.94$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل قرار متوقع بخفض معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة.

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يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75%.

يعد هذا الخفض المحتمل هو الثالث فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري ،و الثالث على التوالي بعد الخفض لأول مرة منذ عام 2008 خلال اجتماع أواخر تموز/يوليو الماضي ، ويهدف صانعي السياسة النقدية الأمريكية حاليا حماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض رابع فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.17 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 917.31 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.