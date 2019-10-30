شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى شهر ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.49$، وسجل أدنى مستوي عند 55.17$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 61.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.58$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.34$.

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عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.4% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 25 تشرين الأول/أكتوبر، فى انخفاض أسبوعي خلال شهر،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل.