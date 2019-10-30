شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2.5% فى طريقه للتخلي عن مستويات 9,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء مع تركيز المستثمرين على عمليات جني الأرباح ، بعد مكاسب قوية بالأيام الأخيرة وقفزة فى الأسعار لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، فى طريقها للتخلي عن مستويات 9,000$ مرة أخرى.

فى بورصة "بتستامب" فقدت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 266$ بما يعادل نسبة 2.8% إلى 9,160$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,426$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,437$.

على صعيد تعاملات الأمس،حققت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.3% ،فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،مع التمسك بالتداول أعلى مستويات 9,000$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 247 مليار$ ،مع تراجع أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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قفزت أسعار البتكوين على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين بحوالي 40% ، وسجلت أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ لكل وحدة بتكوين ، مع تسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة ،بالتزامن مع بناء مراكز شرائية جديدة ،وذلك عقب تصريحات إيجابية من الرئيس الصيني عن صناعة التشفير.

وبعد تلك المكاسب القوية يركز المستثمرين حاليا على عمليات جني الأرباح ،والتي قد تدفع بأسعار البتكوين للتخلي عن مستويات 9,000$ مرة أخرى.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيف جولد" بيتر شيف إن الارتفاع الحاد الذي حققه البتكوين ليس له أي علاقة بالصين أو بأي عامل أساسي ، لكن من الواضح هناك تلاعب بالسوق من خلال الحيتان.

وأضاف شيف ،أن مستثمري التجزئة يتعرضون للضغط من خلال أساليب الحيتان فى أسواق العملة المشفرة ،حيث يعمل الحيتان على تعزيز الثقة الوهمية لمستثمري التجزئة من أجل دفعهم إلى إنفاق المزيد من الأموال حتى يتمكنوا من الاستفادة منها فيما بعد.