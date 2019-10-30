شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود بعد الموافقة على عقد انتخابات مبكرة فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبدعم موافقة البرلمان البريطاني على عقد انتخابات عامة مبكرة فى المملكة المتحدة ،والتي تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي فى البلاد المنقسمة بشدة حول "بريكست".

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2883$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2862$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2857$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد موافقة زعيم حزب العمال ومجلس العموم البريطاني على الانتخابات العامة المبكرة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ،عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ، والتي من ضمنها كما هو متوقع على نطاق واسع ،خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام.

نال مقترح رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" لعقد انتخابات مبكرة فى البلاد بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر القادم ،تأييد حزب المحافظين الحاكم ،كما حظي أيضا بموافقة حزب العمال المعارض بقيادة "جيريمي كوربين".

وافق 428 عضوا بمجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء على عقد انتخابات مبكرة مقابل رفض 20 عضوا فقط ،لتعكس عملية التصويت توافقا سياسيا للمرة الأولى فى البلاد منذ فترة طويلة ،وتعكس أيضا الرغبة الشديد فى كسر حالة الجمود حول "بريكست".

أعرب بوريس جونسون عن أمله أن تسفر تلك الانتخابات عن برلمان يمكنه قيادة البلاد نحو خروج مرن ومنظم من الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الاثنين على تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر إضافية تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم ، بهدف منح الحكومة البريطانية مزيدا من الوقت ، من أجل تمرير اتفاق جونسون الأخير مع زعماء أوروبا داخل البرلمان البريطاني.